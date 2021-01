Stiri pe aceeasi tema

- Compania SpaceX a antreprenorului Elon Musk a lansat duminica 143 de sateliți, un record peentru o singura misiune, potrivit companiei, citata de Reuters, potrivit Mediafax. Racheta Falcon 9 a decolat la ora 10 dimineața de la Complexul Cape Canaveral din Florida și a zburat spre sud de-a…

- Variantele genetice ale noului coronavirus, inclusiv cel gasit in Marea Britanie, ar putea avea impact asupra performanței unor teste moleculare COVID-19 și ar putea duce la rezultate fals negative, a declarat vineri Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA), relateaza Reuters. Agenția…

- Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori ca vaccinurile anti-COVID-19 vor functiona si in cazul noii variante de coronavirus de tip nou detectate in Africa de Sud, a afirmat luni Robert Peston, editor politic al canalului ITV, citand un consilier stiintific neidentificat al guvernului britanic, relateaza…

- Copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos afirma ca, la fel ca o mare parte a societatii civile, si el are “o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern”. Sorin Campeanu a fost propus și avizat pentru a ocupa portofoliul de la Educație. “Si eu, personal, am o nemultumire cu privire…

- Președintele Donald Trump parasește Casa Alba, dar nu va disparea in liniște, titreaza Reuters. Dupa ce a eșuat in eforturile sale legale de a revoca pierderea alegerilor din 3 noiembrie impotriva democratului Joe Biden, care a caștigat luni votul de la colegiul electoral stat cu stat care determina…

- O asistenta medicala de terapie intensiva a devenit prima persoana din Statele Unite care a primit noul vaccin Pfizer/BioNTech COVID-19 autorizat luni, numindu-l un semn ca „vindecarea se apropie”, in timp ce numarul de decese cauzate de coronavirus din SUA se apropie de 300.000, relateaza Reuters.…

- Mii de susținatorii președintelui Donald Trump au marșaluit, sambata, la Washington DC, majoritatea fara sa țina cont de masurile de protecție impotriva covid, dar susținand acuzațiile de frauda electorala. In timp ce o parte dintre plangerile președintelui in exercițiu au fost respinse de instanțe,…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, este asteptat sa se adreseze natiunii americane sambata seara, la ora locala 20:00, potrivit unui consilier de campanie, transmite Reuters. Fostul vicepresedinte in timpul administratiei Barack Obama a postat pe Twitter un mesaj, declarandu-se onorat de faptul ca…