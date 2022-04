Dupa ce s-a plans cu privire la faptul ca a fost cenzurat in repetate randuri pe retelele de socializare, Elon Musk a decis sa preia controlul uneia dintre ele. Pe 4 aprilie a fost dezvaluit public faptul ca Elon a cumparat la jumatatea lunii martie 2022 o cota de 9.2% din Twitter. El devine astfel actionar majoritar al companiei si va avea o voce puternica in deciziile luate pe viitor in cadrul companiei. Cu cateva saptamani in urma acelasi Elon Musk declarase ca vrea sa isi construiasca propria retea de socializare , simtind ca libertatea de exprimare este ingradita pe cele actuale. Miliardarul…