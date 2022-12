Stiri pe aceeasi tema

Elon Musk a declarat luni ca Apple a amenintat ca va exclude Twitter din App Store si ca a oprit in mare parte reclamele pe Twitter, fiind cea mai cunoscuta companie care a scos reclame de pe platforma de socializare din cauza preocuparilor legate de politicile de moderare a continutului sub noul…

Sute de angajați ai Twitter au decis sa paraseasca compania de socializare aflata in dificultate, in urma unui termen limita dat joi de noul proprietar, Elon Musk, care le-a cerut angajaților sa se aștepte la ore lungi de munca la intensitate mare sau sa plece, scrie Reuters.

Proprietarul miliardar al Twitter, Elon Musk, a declarat duminica ca Twitter va permite in curand organizatiilor sa identifice conturile de Twitter asociate cu acestea, in conditiile in care Musk continua sa gaseasca modalitati de a limita conturile false, transmite Reuters.

Criticat din toate partile dupa o prima saptamana intensa in fruntea Twitter, Elon Musk si-a aparat proiectele sale emblematice in acest weekend, inclusiv lansarea viitoare a unui abonament platit pentru utilizatorii care doresc celebrul marcaj albastru de autentificare, potrivit AFP. "Verificarea…

Exodul de directori ai Twitter a continuat in ultimele zile, intre acestia fiind si directorii de publicitate si marketing, potrivit unor anunturi si unei persoane care cunoaste direct problema, transmite Reuters, citat de news.ro.

Un inalt oficial ucrainean si-a exprimat scepticismul cu privire la preluarea Twitter de catre Elon Musk, ale carui relatii cu Kievul au fost precare de cand miliardarul a sugerat la inceputul lunii octombrie ca Ucraina ar trebui sa renunte la pamantul ocupat de rusi, pentru pace, transmite Reuters.…

General Motors Co (GM.N) a anuntat ca a intrerupt temporar publicitatea platita pe Twitter dupa ce Elon Musk a finalizat preluarea companiei de social media, conform Reuters.

Amploarea si viteza vanzarilor de active britanice au zguduit pietele mondiale, provocand ingrijorare cu privire la contagiune, in conditiile in care haosul intr-o economie dezvoltata majora se adauga nelinistii generate de cresterile bruste ale ratelor dobanzilor, in Statele Unite si in alte parti…