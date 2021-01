Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere preocuparile legat de violenta, vom dezactiva de asemenea comentariile de pe canalul presedintelui Trump, asa cum am facut in cazul altor canale unde exista ingrijorari legat de securitate in sectiunea de comentarii", se arata intr-un mesaj transmis de You Tube.O inregistrare video…

- Restricțiile impuse de Facebook asupra contului președintelui Donald Trump vor continua cel puțin in urmatoarele doua saptamani și poate „la nesfarșit”, a anunțat CEO-ul Mark Zuckerberg, potrivit CNN .„Credem ca riscurile de a permite președintelui sa continue sa foloseasca serviciul nostru in aceasta…

- Facebook și Instagram vor prelungi blocarea conturilor de pe platformele lor ale președintelui american Donald Trump pentru urmatoarele doua saptamâni pâna la finalizarea procesului de tranziție a puterii, a anunțat joi Mark Zuckerberg, potrivit Reuters.Decizia a venit dupa ce Facebook…

- Facebook a decis sa nu ii mai permita lui Donald Trump accesul pe platforma pana cel putin dupa investirea noului presedinte, pe 20 ianuarie, a anuntat Mark Zuckerberg. citat de news.ro . Intr-un comunicat transmis azi, Zuckerberg a spus: „Evenimentele socante din ultimele 24 de ore demonstreaza clar…

- Site-ul pentru adulți Pornhub a eliminat majoritatea videoclipurile suspendând toate încarcarile neverificate, în contextul unui scandal privind conținut ilegal, relateaza BBC. Mastercard și-a retras sprijinul pentru site saptamâna trecuta din cauza scandalului. Un raport…