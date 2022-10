Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX, compania anttreprenorului Elon Musk, a anunțat ca nu mai poate plati pentru serviciile sateliților in Ucraina și a cerut Pentagonului sa plateasca nota, scrie CNN. De cand au inceput sa soseasca in Ucraina, in primavara anului trecut, terminalele de internet prin satelit Starlink realizate de…

- SpaceX a avertizat Pentagonul, in septembrie, ca ar putea opri finanțarea rețelei de sateliți Starlink din Ucraina, scrie CNN , preluat de cotidianul rus Kommersant . Scrisoarea trimisa Departamentului de Aparare al Statelor Unite solicita Pentagonului sa acopere costurile. SpaceX estimeaza ca pana…

- De cand au inceput sa soseasca in Ucraina, in primavara anului trecut, terminalele de internet prin satelit Starlink fabricate de SpaceX, compania lui Elon Musk, au fost o sursa vitala de comunicare pentru armata ucraineana, permițandu-i sa lupte și sa ramana conectata chiar daca rețelele de telefonie…

- Odata cu o mare putere tehnologica vine și o mare responsabilitate politica, noteaza The Economist . Ca șef al Tesla, cel mai valoros producator de mașini din lume, și al SpaceX, a doua cea mai valoroasa companie „unicorn” din lume, Elon Musk este o legenda in afaceri. Ca talentat specialist in tehnologie,…

- Agenția spațiala a anunțat miercuri ca iși extinde acordul cu compania lui Elon Musk pentru a acoperi cinci misiuni suplimentare, contractul ajungand la 1,4 miliarde de dolari, scrie CNN . Ințelegerea consolideaza un viitor lung pentru SpaceX și NASA, deoarece lucreaza impreuna pentru a lansa astronauți…

- Ucrainenii au luat in considerare inițial o contraofensiva mai larga, dar la recomandarea Statelor Unite și-au restrans operațiunea in ceea ce privește geografia și scara. In timpul pregatirii contraofensivei ucrainene in curs, SUA au indemnat Kievul sa limiteze operațiunea atat in ​​ceea ce privește…

- Sistemele de rachete HIMARS sunt utilizate pentru lovituri de precizie. Statele Unite sunt increzatoare ca nu trebuie sa furnizeze Ucrainei sute de astfel de sisteme, ci doar sa asigure o aprovizionare continua cu muniție pentru acestea, a declarat șeful adjunct al Pentagonului, Colin Kahl. Sistemul…

- Legiunea Internationala reuneste luptatori experimentati veniti din intreaga lume pentru a-si aduce contributia la apararea libertatii si democratiei in fata agresiunii rusesti. Si-au asumat riscul suprem pentru un set de valori fara de care tiraniile s-ar impune peste tot in lume. Au fost adesea in…