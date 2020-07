Elon Musk atenționează asupra pericolului inteligenței artificiale Elon Musk a tras semnale de alarma despre pericolul potențial ca inteligența artificiala (AI) sa extermine specia umana de ani de zile. In 2016 miliardarul sud-african a declarat ca oamenii ar putea deveni echivalentul „pisicilor domestice” pentru noii stapini AI. De atunci Musk a cerut in mod repetat reglementari și precauție cind vine vorba de noile tehnologii AI, relateaza stirileprotv.ro cu re Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

