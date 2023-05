Stiri pe aceeasi tema

- Supranumita cea de-a doua armata a lumii, armata rusa a fost astazi in centrul atenției la parada de Ziua Victoriei unde a defilat cu un singur tanc și, pentru prima data, avioanele au lipsit cu desavarșire. O analiza a imaginilor video de la parada a fost publicata pe pagina de Twitter de catre analistul…

- O echipa de voluntari ucraineni care transforma mașini donate din toata lumea in vehicule de lupta a terminat un nou proiect: un SUV de lux cu motor de trei litri a devenit un blindat pentru comanda militara, capabil sa circule noaptea fara lumini pe linia frontului. Cei de la Car4Ukraine au transformat…

- Jan Lipavsky, ministrul ceh de externe l-a numit pe Serghei Lavrov „un clovn” și a afirrmat ca liderii Rusiei teroriste ar trebui sa fie judecați, ca raspuns la comentariile diplomatului rus legate de președintele ceh, scrie cotidianul ucrainean Pravda. Lipavsky a scris pe Twitter ca „declarațiile clovnului…

- TikTok, Twitter, Facebook, Google, and Amazon are facing rising pressure from European authorities as London and Brussels advanced new rules on Tuesday to curb the power of digital companies, according to France24. They’re among those on a list of the 19 biggest online platforms and search engines that…

- Președintele SUA, Joe Biden, și-a anunțat, marți, candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024. Anunțul a fost facut pe contul sau de Twitter, printr-un clip video, sub sloganul „Libertate”. Clipul video de trei minute incepe cu un singur cuvant: ”Freedom” (Libertate). Every generation has a…

- Arcturus, tulpina numita științific XBB.1.16, reprezinta deja unul din 40 de cazuri noi de Covid. Noua tulpina Covid s-a raspandit in toate regiunile Angliei, cu o singura excepție, scrie Daily Mail. Pana acum, aproximativ 135 de cazuri au fost identificate in Regatul Unit, in condițiile in care India…

- Un barbat inarmat a deschis focul intr-o școala primara din Nashville luni, 27 martie, a anunțat poliția din orașul Tennessee, situat in sudul Statelor Unite, iar pompierii au precizat ca au tratat „mai mulți pacienți”, potrivit BBC. Atacatorul a fost ucis de fortele de ordine, a mai precizat politia…

- Inspectorii ANAF au descoperit persoane fizice care au avut vanzari online de peste 1 milion de lei, intr-o luna, a anunțat, miercuri, presedintele Fiscului, Lucian Heius, mentionand ca in acele cazuri este vorba despre evaziune fiscala. „Le multumesc marilor firme de curierat ca au depus aceasta declaratie…