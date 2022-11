Stiri pe aceeasi tema

- Noul șef al Twitter, Elon Musk, a declarat ca nu se opune ideii de a-și crea propriul smartphone daca Apple și Google vor elimina aplicația de pe platformele lor, anunța Yahoo News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- George "Geohot" Hotz, unul dintre cei mai celebri hackeri din lume, se alatura echipei Twitter. Dupa deblocarea iPhone-urilor și PlayStation-urilor, va avea un rol in Google și Facebook, potrivit ANSA și Rador.

- In cadrul celei mai recente sedinte din cadrul companiei, noul proprietar al Twitter a vorbit despre transformarea platformei sociale intr-un veritabil sistem de plati. Musk a spus ca in cadrul sistemului pe care-l vede, utilizatorii isi vor conecta contul bancar la Twitter si prin intermediul retelei…

- La doar o zi dupa alegerile intermediare din Statele Unite, pentru a evita sa atraga nemultumirile politicienilor, Twitter a lansat noul abonament Blue, care le aduce abonatilor o bifa albastra alaturi de numele de utilizator. In noul format, pe langa bifa albastra, Twitter Blue promite, printre altele,…

- Mai multe celebritati din industria de divertisment americana au inceput sa paraseasca Twitter - sau sustin ca o vor face - dupa ce populara retea sociala a fost cumparata de Elon Musk, in timp ce alte personalitati i-au indemnat pe utilizatorii progresisti sa ramana si sa lupte pe aceasta platforma…

- Google tocmai a ramas fara o mare sursa de cotizanti la comisionul de 30% impus dezvoltatorilor de aplicatii pentru microtranzactiile realizate prin Play Store, dupa o amenda si un ordin dat de autoritati in acest sens. Saptamana trecuta, autoritatea pentru concurenta din India a ordonat Google sa nu…

- In cel mai nou capitol al cazului Twitter vs Elon Musk , acționarii rețelei sociale au decis in favoarea cumpararii acesteia de catre miliardarul care se afla la carma SpaceX și Tesla , intr-o noua mișcare menita sa il opreasca pe Musk din incercarile sale de a se retrage din achiziție . Suma pentru…

- Aplicatia a fost lansata in 2018, fiind conceputa ca un spatiu de exprimare libera pentru cei care cauta o alternativa la platforme precum Twitter. Platforma s-a dezvoltat pe baza sustinatorilor fostului presedinte al SUA Donald Trump. Cu toate acestea, marile platforme tehnologice au intrerupt relatiile…