Elon Musk are un nou proiect: astroporturi plutitoare. Caută acum ingineri Elon Musk a anuntat ca SpaceX angajeaza ingineri pentru un nou proiect. Compania responsabila de primul zbor comercial cu oameni la bord va construi aeroporturi spatiale plutitoare. Zvonuri ca SpaceX vrea sa construiasca platforme care plutesc pe apa circula de mai multa vreme, insa anuntul lui Musk are rolul de a le confirma. SpaceX va face pe viitor lansari de pe astfel de platforme maritime. Cel mai probabil, astroporturile SpaceX sunt legate de Starship, nava spatiala reutilizabi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

