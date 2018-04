Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk inlocuiește roboții cu oameni la Tesla, scrie The Next Web. Miliardarul, cunoscut pentru aversiunea sa fața de roboți, are insa o explicație simpla pentru care a luat aceasta decizie: aceasta vine pentru imbunatațirea producției pentru Model 3, prima mașina

- Tesla suspenda temporar productia automobilului de serie Model 3, cel putin a doua oara in ultimele doua luni, dupa ce Elon Musk a recunoscut greselile care afecteaza procesul de fabricatie a celui mai important vehicul al companiei, transmite Bloomberg.

- Elon Musk admite ca automatizarea excesiva a producției pentru Model 3 a reprezentat o greșeala, intrucat Tesla este nevoita sa intrerupa din nou producția pentru cel mult 5 zile. In plus, americanii sunt acuzați ca ascund mai multe accidente grave de munca.

- Producatorul american de automobile electrice Tesla va fi profitabil in trimestrele trei si patru din acest an si va mai trebui sa obtina bani de la investitori, a afirmat vineri directorul general Elon Musk, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Declaraţia miliardarului a dus la creşterea…

- Tesla intentioneaza sa inceapa productia SUV-ului Model Y in noiembrie 2019, iar productia din China doi ani mai tarziu, au declarat in aceasta saptamana doua surse, dezvaluind informatii referitoare la noul proiect al producatorului de vehicule electrice care ar putea sa ii taxeze resursele si capacitatea.…

- O gluma facuta de Elon Musk cu ocazia zilei de 1 aprilie l-ar putea costa scump pe patronul Tesla și SpaceX. Acțiunile companiei Tesla s-au prabușit pe bursa, dupa ce Musk a postat cateva mesaje pe Twitter, de Ziua Pacalelilor.

- Intreg mapamondul știe deja in detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care viseaza sa colonizeze Marte și sa ne defineasca, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini insa o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Marti, 6 februarie 2018, o parte din omenire a fost martora unui nou capitol in istoria aerospatiala. Transportorul Falcon Heavy al companiei private SpaceX, a carui fondator este Elon Musk, a reusit sa efectueze cu succes un zbor de teste.