Elon Musk ar fi hărţuit sexual o însoţitoare de bord. Acţiunile Tesla s-au prăbușit Business Insider a scris joi ca SpaceX, compania privata a lui Musk, a platit 250.000 de dolari in 2018 pentru a solutiona o plangere de hartuire sexuala din partea unei insotitoare de bord de pe un avion privat, care l-a acuzat pe Musk ca s-a expus in fata ei. Articolul citeaza o persoana anonima, care a afirmat ca este prietena cu insotitoarea de bord. Persoana a furnizat o declaratie in cadrul procesului de decontare privata, potrivit articolului. ”Am o provocare pentru aceasta persoana mincinoasa care sustine ca prietena sa m-a vazut ”expus” – descrie doar un singur lucru, orice (cicatrici,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

