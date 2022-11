Elon Musk a declarat luni ca Apple a amenintat ca va exclude Twitter din App Store si ca a oprit in mare parte reclamele pe Twitter, fiind cea mai cunoscuta companie care a scos reclame de pe platforma de socializare din cauza preocuparilor legate de politicile de moderare a continutului sub noul sau proprietar, transmite Reuters. Miscarea aliniaza producatorul de iPhone la o lista in crestere de companii, de la General Mills la producatorul de automobile de lux Audi of America, care au oprit sau intrerupt publicitatea pe Twitter de la cumpararea acesteia de catre miliardar, pentru 44 de miliarde…