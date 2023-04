Celebrul antreprenor Elon Musk a confirmat infiintarea unei companii de inteligenta artificiala si a vorbit despre obiectivul acesteia, transmite News.ro. Intr-un interviu pentru Fox News, Elon Musk a recunoscut ca si-a infiintat propria companie specializata in inteligenta artificiala si spune ca vrea sa creeze o alternativa la OpenAI si Google. Antreprenorul are de gand sa numeasca viitorul chatbot TruthGPT, iar scopul acestuia va fi acela de a cauta mereu sa spuna adevarul si sa inteleaga natura universului. Musk este constient ca porneste cu intarziere in aceasta cursa si ca rivalii sai, mai…