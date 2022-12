„Voi demisiona din functia de CEO de indata ce voi gasi pe cineva suficient de nebun pentru a accepta postul! Dupa aceea, doar voi superviza echipele de la software si servere”, a scris Elon Musk pe Twitter. I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) Nu este prima data, insa, cand Elon Musk spune ca nu va conduce compania pe termen lung. In noiembrie, Elon Musk declarase in fata unui tribunal din Delaware ca isi va reduce timpul petrecut la Twitter si ca va gasi in cele din urma…