Anunțul facut marți de Elon Musk vine dupa in urma rezultatului unui sondaj lansat pe 19 decembrie de miliardar, pe Twitter, in care i-a intrebat pe urmaritorii lui daca ar trebui sa renunțe la șefia companiei. Elon Musk a anuntat ca va demisiona din functia de director executiv al Twitter dupa ce va gasi un inlocuitor, relateaza Reuters . „Voi demisiona din functia de CEO de indata ce voi gasi pe cineva suficient de nebun pentru a accepta postul! Dupa aceea, voi conduce doar echipele care se ocupa de software si de servere”, a transmis Musk, pe Twitter. I will resign as CEO as soon as I find…