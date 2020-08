Directorul executiv al Tesla Inc, Elon Musk, anunța ca firma sa ar putea produce baterii pentru mașini electrice cu o densitate mai mare cu 50% decat in prezent majorand asfel autonomia. Elon Musk, șeful Tesla Inc. a scris pe Twitter un mesaj pe care fanii sai il interpreteaza deja ca pe o promisiune. Bateria de „400 Wh/kg cu ciclu de viața ridicat, produsa in masa (nu doar in laborator) nu este departe. Probabil in 3 – 4 ani”, a anunțat carismaticul antreprenor. Pe ințelesul tuturor, Musk vorbește despre o bateria a carei densitate este aproape dubla fața de cele din ziua de astazi. Pentru a…