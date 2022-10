Elon Musk, Angelina Jolie și miliardarii au petrecut azi-noapte la o stână din Brașov – în această noapte au închiriat Castelul Bran Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a ales Romania pentru cateva zile. Este informația despre care vorbește, de sambata, toata suflarea de la noi din țara. Alaturi de el sunt și alți miliardari, dar și vedete de la Hollywood. Prima oprire a fost la o stana din Poiana Brașov, unde oaspeții de seama au fost primiți cu paine și sare. A urmat o petrecere cu foc de tabara și dansuri romanești. Petrecerea de Halloween continua la castelul legendar al contelui Dracula, de la Bran, potrivit unor surse. Elon Musk, intampinat la stana cu paine, sare și țuica O stana turistica din Poiana Brașov a fost… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

