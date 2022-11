Stiri pe aceeasi tema

Elon Musk angajeaza un hacker celebru pentru a imbunatați Twitter. George Hotz va lucra la instrumentele de cautare ale rețelei sociale. Dezvoltatorul va lucra timp de trei luni alaturi de Musk pentru a imbunatați instrumentul de cautare al rețelei de socializare. "In ceea ce privește angajarile,…

Proprietarul miliardar al Twitter, Elon Musk, a declarat duminica ca Twitter va permite in curand organizatiilor sa identifice conturile de Twitter asociate cu acestea, in conditiile in care Musk continua sa gaseasca modalitati de a limita conturile false, transmite Reuters.

Elon Musk se gandește sa faca accesul la rețeaua de socializare Twitter cu plata, potrivit TASS, scrie Rador.

Ministrul francez și purtatorul de cuvant al guvernului, Olivier Veran, a declarat duminica ca nu va plati taxa de 7,99 dolari pe luna catre Twitter pentru verificarea contului și ca are ingrijorari cu privire la ambițiile noului proprietar al platformei de socializare, Elon Musk, anunța Reuters,…

Noul proprietar al Twitter, Elon Musk, s-a facut duminica ecoul unui zvon nefondat despre agresiunea asupra sotului presedintei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, starnind critici in mass-media, mai ales ca recenta sa achizitie a retelei de socializare a provocat temeri ca relaxarea moderarii…

Profilul de Twitter al rapperului Kanye West, care a fost suspendat pentru ca a postat comentarii antisemite, este din nou activ, la o zi dupa ce miliardarul Elon Musk a preluat proprietatea companiei de social media in urma tranzacției de 44 de miliarde de dolari. Rapperul, cunoscut acum sub numele…

Cercetarea, bazata pe o analiza a bugetelor publicitatii online a peste 100 de companii de aplicatii pentru consumatori, a constatat ca afacerea cu publicitate a Apple a beneficiat de actualizarea majora a confidentialitatii iOS a companiei, in 2021, ceea ce a facut mai dificil pentru companii precum…

Elon Musk a trimis Twitter o noua scrisoare de reziliere a acordului de preluare a companiei, pentru a include o plangere recenta din partea fostului sef de securitate al companiei de social media, ca un alt motiv pentru a anula afacerea de 44 de miliarde de dolari, transmite Reuters.