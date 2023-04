Stiri pe aceeasi tema

- Dupa contrele cu alte companii, inclusiv cu Apple, Elon Musk intra acum in conflict cu Microsoft, pe care o ameninta cu judecata. Microsoft a anuntat ca Twitter nu va mai fi suportat de Smart Campaigns, platforma de publicitate online a companiei. Asta inseamna ca advertiserii care o folosesc nu isi…

- Intr-un interviu acordat emisiunii ”60 Minutes” de la CBS, difuzat duminica, care a adoptat un ton ingrijorat, intervievatorul Scott Pelley a incercat mai multe dintre proiectele de inteligenta artificiala ale Google si a spus ca a ramas ”mut” si a simtit ca este ”nelinistitor”, referindu-se la produsele…

- Celebrul antreprenor Elon Musk a confirmat infiintarea unei companii de inteligenta artificiala si a vorbit despre obiectivul acesteia, transmite News.ro. Intr-un interviu pentru Fox News, Elon Musk a recunoscut ca si-a infiintat propria companie specializata in inteligenta artificiala si spune ca vrea…

- Apelurile de a intrerupe dezvoltarea inteligenței artificiale nu vor „rezolva provocarile” care ne așteapta, a declarat cofondatorul Microsoft, Bill Gates, pentru Reuters, in primele sale comentarii publice de cand o scrisoare deschisa a declanșat o dezbatere despre viitorul acestei tehnologii. Tehnicianul…

- Plangerea, facuta publica joi de grupul de cercetare nonprofit Center for AI and Digital Policy, acuza OpenAI de incalcarea Sectiunii 5 din Legea FTC, care interzice practicile comerciale neloiale si inselatoare, si indrumarile agentiei pentru produsele AI. CAIDP numeste GPT-4 ”partinitoare, inselatoare…

- O actualizare a aplicatiei de email, BlueMail, care foloseste o versiune personalizata a modelului de limbaj GPT-3 al OpenAI, a fost blocata saptamana trecuta, a declarat Ben Volach, cofondatorul dezvoltatorului BlueMail Blix, pentru WSJ. Volach a spus intr-o postare pe Twitter ca Apple vizeaza in mod…

- OpenAI vrea sa monetizeze aplicația care a devenit in ultimele saptamani un adevarat fenomen viral.De joi, 2 februarie, ChatGPT are și o versiune Premium, care promite o serie de avantaje in plus fata de versiunea de baza, dar care va fi disponibila pe baza unui abonament lunar destul de scump,…

- Gazprom, Sberbank și Lukoil au cazut multe poziții in topul Brand Finance 500 din cauza acțiunilor militare pe care Rusia le intreprinde in Ucraina și a sancțiunilor impuse de Occident. Recent a fost dat publicitații topul Brand Finance Global 500, o lista a celor mai valoroase companii din lume, care…