- Constructorul german de automobile sportive Porsche AG, o divizie a grupului Volkswagen, a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu firma croata Rimac Automobili privind infiintarea unui joint venture care va include marca Bugatti, din portofoliul Volkswagen, transmite Reuters.

- O mașina electrica Tesla Model S Plaid a fost cuprinsa de flacari in timp ce proprietarul o conducea, la doar trei zile dupa ce a cumparat-o. Modelul face parte din gama de top, a fost lansat in luna iunie și a costat 129.900 de dolari, scrie Digi24 . Șoferul, un antreprenor, dupa cum a declarat avocatul…

- Potrivit unui raport din presa, producatorul croat de mașini electrice Rimac dorește sa achiziționeze o participație majoritara la filiala VW Bugatti. Potrivit proprietarului principal Mate Rimac, evaluarea bursiera a companiei ar putea fi in de circa cinci miliarde de euro. Mai mult, potrivit publicației…

- Automobilul 296 GTB este al treilea hibrid al Ferrari care va intra in productie de serie, excluzand vehiculele editie limitata. Ferrari a mai lansat hibridul SF 90 Stradale in 2019 si o versiune decapotabila, SF90 Spider, in 2020. Enrico Galliera, directorul de marketing si comercial Ferrari, a declarat…

- Grupul german Volkswagen AG va decide in curand viitorul brandului sau de lux Bugatti, a anuntat Oliver Blume, membru al Consiliului de Administratie al Volkswagen si director general al producatorului de masini sport de lux Porsche, transmite Reuters, arata Agerpres. In martie, Volkswagen…

- udiAudi, divizie a grupului german Volkswagen AG, va renunta din 2026 la masinile cu motor pe benzina si motorina, a anuntat publicatia Sueddeutsche Zeitung, citand declaratiile sefului Audi, Markus Duesmann, catre reprezentantii sindicatului si ai conducerii companiei, transmite Reuters, informeaza…

- Porsche, divizia de automobile sport de lux a grupului Volkswagen, intentioneaza sa construiasca o fabrica de baterii destinate vehiculelor electrice, a declarat directorul general al companiei, Oliver Blume, publicatiei Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.