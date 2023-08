Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a anuntat duminica intr-o postare pe social media ca lupta in cusca pe care i-a propus-o patronului Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Miliardarii Elon Musk, 51 de…

- Platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, cauta un companie gigant de date financiare pentru a construi un hub de tranzacționare in cadrul aplicației, a relatat joi Semafor, citand persoane familiare cu aceasta chestiune și cu solicitarile de planuri, transmite Reuters.

- Mark Zuckerberg a prezentat noua aplicatie de socializare a Meta, Threads, drept un refugiu ”prietenos” pentru discursul public online, facand o distinctie clara fata de Twitter, care este detinuta de miliardarul Elon Musk, transmite Reuters. ”Ne concentram cu siguranta pe bunatate si facem din acesta…

- Meta, compania deținuta de Mark Zuckerberg, face un nou pas in razboiul cu Twitter, companie deținuta de Elon Musk. Alternativa Meta la Twitter, numita Threads, va fi disponibila cel putin pentru o parte a utilizatorilor smartphone-uri, incepand de joi.Dupa mai multe luni de dezvoltare si teste,…

- Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul lor de replici facut pe retelele de socializare saptamana aceasta, in care Zuckerberg a acceptat o provocare pentru ”un meci cusca” lansata de Musk pe Twitter. ”Mark Zuckerberg m-a contactat…

- Doi dintre cei mai cunoscuți miliardari din domeniul tehnologiei, Elon Musk și Mark Zuckerberg, au fost de acord sa se lupte intr-un meci in cușca.Elon Musk a postat un mesaj pe platforma sa de socializare Twitter in care a precizat ca este "gata pentru o lupta in cușca" cu Mark Zuckerberg, conform…

- Platforma de socializare Twitter va elimina conturile care au fost inactive timp de mai mulți ani, a declarat luni, intr-un tweet, directorul general Elon Musk, scrie Reuters. Musk a adaugat ca utilizatorii de pe platforma ar putea inregistra o scadere a numarului de urmaritori. Potrivit politicii Twitter,…