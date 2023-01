Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare competitor al Tesla va fi probabil o companie chineza, a declarat directorul general al producatorului de vehicule electrice, Elon Musk, dupa publicarea rezultatelor financiare , transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Intrebat de companiile auto din China, Musk a raspuns: „Ei lucreaza…

- Tesla caștiga mai mulți bani pentru fiecare vehicul pe care il vinde decat oricare dintre rivalii sai la nivel mondial. Acum, directorul executiv Elon Musk folosește aceasta profitabilitate ca arma in razboiul prețurilor vehiculelor electrice pe care l-a inceput. Tesla, candva unul dintre cei mai…

- Tesla a redus vineri preturile automobilelor sale din China pentru a doua oara in trei luni, alimentand un razboi al preturilor, pe fondul inrautatirii perspectivelor legate de cerere, pe cea mai mare piata auto din lume, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In timp ce aproape patru din cinci mașini noi vandute in Norvegia in 2022 au fost electrice, unii producatori din industrie iși exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca vanzarile ar putea sa scada, deoarece statul vrea sa adopte taxe noi. Vanzarile de vehicule electrice in Norvegia au reprezentat…

- Compania Tesla condusa de Elon Musk va emite o actualizare de software pentru peste 435.000 dintre mașinile sale electrice din China pentru a remedia o problema care in circumstanțe extreme poate duce la o coliziune, relateaza Reuters.

- Compania producatoare de mașini electrice Tesla a rechemat in service 80.000 de modele vandute in China din cauza unor probleme de software sau a unor defecte de instalare a centurilor de siguranța. Unele modele au fost produse in 2013. Tesla recheama peste 80.000 de vehicule in China din cauza unor…

- Tesla a inchis ceea ce fusese showroom-ul sau emblematic din China, in timp ce compania iși ajusteaza strategia de vanzari și servicii pe cea de-a doua piața a sa pentru mașinile electrice. Tesla a inchis showroom-ul din Parkview Green din Beijing, un centru comercial de lux din centrul orașului,…

- Castelul Bran gazduiește, in acest weekend, o super petrecere de Halloween, la care participa Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, alaturi de alți miliardari dornici de o experiența Dracula cu adevarat senzaționala. Musk ar fi inchiriat castelul Bran și a invitat alaturi de el aproximativ 150 de…