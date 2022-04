Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk a vandut zilele astea actiuni Tesla in valoare de circa 8,4 miliarde de dolari, in contextul acordului de preluare a platformei de socializare Twitter, potrivit documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare, relateaza News.ro . Potrivit documentelor,…

- Aprilie a fost o luna de foc pentru Twitter, ea incepand cu Elon Musk care cumpara 9.2% din reteaua de socializare. Apoi la mijlocul lunii a venit si oferta de achizitionare a 100% din retea pentru 43 de miliarde de dolari. A urmat o potentiala strategie de „pilula otravita” si in cele din urma acceptarea…

- Elon Musk a devenit patronul Twitter in urma unei tranzacții de 44 de miliarde de dolari, scrie The Guardian . Twitter a a acceptat astfel acordul de preluare a companiei de catre patronul Tesla, cel mai bogat om din lume. Twitter a acceptat sa se vanda lui Elon Musk, iar in urma tranzacției, Musk…

- Acordul reprezinta un moment crucial pentru compania cu o istorie de 16 ani, care a devenit una dintre cele mai influente piete publice din lume si care acum se confrunta cu o serie de probleme. Discutiile despre acest acord, care saptamana trecuta parea incert s-au accelerat in weekend, dupa ce Musk…

- Potrivit documentului, Musk a spus ca, avand in vedere lipsa de raspuns din partea consiliului de administratie al Twitter, el analizeaza acum o oferta de achizitie pentru a cumpara unele sau toate actiunile companiei direct de la actionarii sai. Din totalul sumei de 46,5 miliarde de dolari, Musk si-a…

- Inevitabilul s-a petrecut: dupa ce a cumparat 9.2% din Twitter, Elon Musk vine cu o oferta pentru a cumpara intreaga companie. CEO-ul Tesla si SpaceX a facut o oferta finala pentru 100% din companie la suma de 54.2 dolari per actiune. Asta inseamna 43 de miliarde de dolari. In acest moment valoarea…

- Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit intr-un document depus joi la autoritatile de reglementare ca a oferit 54,20 dolari pe actiune pentru a cumpara platforma de socializare. Twitter a confirmat ca a primit oferta, care evalueaza actiunile…

- Averea neta a lui Mark Zuckerberg a scazut joi cu 29 de miliarde de dolari, in conditiile in care actiunile Meta Platforms au marcat o scadere record intr-o singura zi, in urma unor previziuni dezamagitoare privind castigurile companiei, care au zguduit sectorul tehnologic global, transmite Reuters.…