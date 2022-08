Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a vandut acțiuni Tesla in valoare de 6,9 miliarde de dolari, bani despre care spune ca ar putea fi folosiți pentru a finanța posibila achiziție a Twitter, in cazul in care pierde batalia juridica cu platforma sociala și va fi obligat sa onoreze acordul de achiziționare, relateaza Reuters.

- Elon Musk, șeful Tesla, a vandut inca 7,92 milioane de acțiuni ale producatorului de automobile electrice, in valoare de aproximativ 6,88 miliarde de dolari. Vanzarile au avut loc dupa adunarea anuala a acționarilor firmei de saptamana trecuta, arata documentele citate de BBC. Musk spune ca are nevoie…

- ”In cazul (speram putin probabil) in care Twitter forteaza sa se incheie aceasta tranzactie si unii parteneri de capital nu nu vor fi suficienti, este important sa se evite o vanzare de urgenta a actiunilor Tesla”, a spus el intr-un tweet publicat marti seara tarziu. La inceputul lunii iulie, Musk a…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…

- Actiunile Twitter au scazut usor in urma informatiilor. Twitter a declarat ca veniturile au scazut cu 1% de la an la an, la 1,18 miliarde de dolari. Wall Street se astepta la venituri de 1,32 miliarde de dolari, reprezentand o crestere de 10,5% de la an la an. Aceasta evolutie a marcat cea mai mare…

- Banca Nationala a Ucrainei (NBU) a vandut rezerve de aur in valoare de 12,4 miliarde de dolari, de la inceputul invaziei Rusiei din 24 februarie, a anuntat duminica viceguvernatorul NBU, Kateryna Rozhkova, transmite Reuters.

- Twitter l-a dus in instanța pe miliardarul Elon Musk pentru a incerca sa-l forțeze sa cumpere firma de social media, inițiind o lupta juridica cu cel mai bogat om din lume, relateaza BBC . Acțiunea vine dupa ce Musk a anunțat vineri ca renunța la preluarea Twitter pentru 44 de miliarde de dolari. El…

- Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde de yeni, sau la aproximativ 11,1 miliarde de dolari, in anul fiscal care a inceput in aprilie. Toyota a spus ca intentioneaza sa compenseze aproximativ 300 de miliarde de yeni, aproximativ 2,3 miliarde…