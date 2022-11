Contul de Twitter al fostului presedinte american Donald Trump a fost din nou restabilit, dupa decizia lui Elon Musk de a ridica suspendarea aplicata la scurt timp dupa asaltul Capitoliului de la Washington in ianuarie 2021. Musk, noul proprietar al retelei sociale, care se prezinta drept un aparator inversunat al libertatii de exprimare, lansase un […] The post Elon Musk a restabilit contul de Twitter al fostului presedinte Donald Trump appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .