- Miliardarul Elon Musk, fondatorul Tesla, a promis un premiu in valoare de 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea celei mai bune tehnologii de captare a emisiilor de dioxid de carbon, transmite Reuters.

- Agenția Internaționala pentru Energie (AIE) a inrautațit prognoza creșterii cererii globale de petrol in 2021 cu 0,3 milioane de barili pe zi (pina la 5,5 milioane). Acest lucru rezulta din raportul organizației din ianuarie. In general, AIE reafirma cererea mondiala de materie prima la nivel de 96,6…

- Se decid schimbari pentru cei peste 6 milioane de consumatori care trebuie sa treaca de pe piața universala de energie electrica pe piața concurențiala, odata cu liberalizarea pieței. Ce se intampla cu contractele la energie electrica In urma scandalul facturilor la energie mai mari cu 25% pentru consumatorii…

- Cu imaginea ingropata de lungul razboi cu fosta sotie, Johnny nu renunta si se avanta din nou in lupta. De data aceasta, Johnny spune ca Amber Heard a mintit atunci cand a spus ca va dona cele 7 milioane de dolari obtinute la divort: o pacaleala aruncata in ochii presei si ai publicului de dragul imaginii.…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon și cel mai bogat om din lume, a donat acțiuni la Amazon in valoare de 684 milioane de dolari unor organizații non-profit din domeniul protecției mediului, la cateva zile dupa ce a anunțat primii recipienți selectați pentru a primi bani prin intermediul…

- N. D. Potrivit OMV Petrom, in urma investițiilor in valoare de aproximativ 21 de milioane de euro alocate incepand cu anul 2018, rafinaria Petrobrazi a marit capacitatea de amestecare a bio-componenților in carburanți de la 200 kilotone la aproximativ 350 kilotone de biocombustibili pe an. Conform reglementarilor…