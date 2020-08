Elon Musk a prezentat “cyberporc-ul”, un porc cu un cip implantat în creier Miliardarul american, un promotor al inteligenței artificiale, a spus ca cipul le permite cercetatorilor sa prognozeze reacțiile porcului in funcție de activitațile acestuia, fiind primul pas spre ințelegerea modului in care apar diferite afecțiuni ale creierului, potrivit G4Media.ro Oficialii companiei Neuralink au anunțat ca au primit toate aprobarile necesare pentru realizarea experimentului care are scopul de a citi și stimula activitatea creierului. Matthew MacDougall, șeful departamentului de chirurgie al companiei Neuralink, a declarat ca iși dorește lansarea unor studii clinice pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

