- Elon Musk, director al Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a finalizat achizitionarea retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana. Dupa luni de rasturnari de situatie, cel mai bogat om din lume l-a concediat…

- Oameni buni, asta chiar e o știre greu de scris. Miniclip a fost inchis. Site-ul web pe care l-am iubit cu toții ca fiind casa suprema a divertismentului in copilarie și chiar și in adolescența a disparut in mare parte. Acum este doar o gluma fața de ceea ce a fost candva, deși Miniclip, compania,...…

- Capcana lui Vladimir Putin in care Elon Musk a cazut! Febra razboiului din Ucraina și recentele mutari de trupe rusești, l-au determinat și pe miliardarul Elon Musk sa reacționeze. Numai ca, in intențiile sale bune, se pre ca miliardarul ar fi cazut in capcana lui Vladimir Putin. Sau cel puțin așa declara…

- Chindia Targoviște a renunțat la serviciile antrenorului Adrian Mihalcea, dupa ce echipa a ajuns intr-o situație fara precedent, ocupand ultimul loc dupa 11 etape (una nedisputata), cu numai 3 puncte Post-ul E oficial! Adi Mihalcea a fost demis de la Chindia. Se poarta discuții pentru un inlocuitor…

- Sa pastrezi lucrurile unui fost partener poate deveni profitabil mai tarziu, cel puțin daca acesta devine cel mai bogat om din lume. Fosta iubita din facultate a lui Elon Musk, Jennifer Gwynne, scoate la licitație o colecție de fotografii și suvenire din timpul relației ei cu miliardarul, scrie CNN.