Elon Musk a preluat controlul Twitter/ I-a concediat instant pe principalii directori Elon Musk, director al Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a finalizat achizitionarea retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, relateaza AFP.

