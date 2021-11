Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk i-a intrebat sambata pe cei 62,5 milioane de urmaritori ai sai de pe Twitter daca ar trebui sa-și vanda 10 la suta din acțiunile pe care le deține la compania Tesla, miliardarul in varsta de 50 de ani asigurandu-i ca va tine cont de parerea lor, informeaza Reuters , citata de Digi 24 . „In…

- Averea antreprenorului Elon Musk a crescut luni cu 36,2 miliarde de dolari dupa ce compania de inchiriat masini Hertz a comandat 100.000 de automobile Tesla, scrie Bloomberg. Actiunile Tesla s-au apreciat cu aproape 13% in urma vestilor oferite de Hertz, firma lui Musk devenind astfel primul producator…

- Averea lui Elon Musk a ajuns la 220 de miliarde de dolari dupa ce a crescut cu 50 de miliarde de dolari anul acesta, cea mai semnificativa imbogatire. Fondatorul Tesla a fost declarat deja cel mai bogat om din lume, in fata principalului sau rival de proiecte si de afaceri, fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari, in urma unei noi tranzacții. Noile cifre il plaseaza pe Musk pe primul loc in Bloomberg's Billionaires Index, urmat de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, noteaza CNN. Acesta a postat pe…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari dupa ce o vanzare secundara de acțiuni de catre investitori, anunțata saptamana trecuta, care a evaluat SpaceX la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit CNBC, scrie Mediafax.…

- Averea lui Zuckerberg a scazut la 120,9 miliarde de dolari, mai mica decât cea a lui Bill Gates, potrivit Indexului Bloomberg al Miliardarilor. El a pierdut din 13 septembrie pâna acum aproximativ 19 miliarde de dolari, de la aproape cei 140 de miliarde…

- Averea lui Mark Zuckerberg a scazut cu aproape 7 miliarde de dolari in cateva ore, miliardarul coborand o poziție in clasamentul celor mai bogați oameni, intocmit de Bloomberg, pe locul cinci, dupa Bill Gates. Caderea vine dupa acuzațiile unei avertizoare de integritate și pana celor trei mari platforme…