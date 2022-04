Elon Musk a oferit 43 de miliarde de dolari pentru preluarea Twitter, dar a spus că nu este sigur că va putea cumpăra compania Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit intr-un document depus joi la autoritatile de reglementare ca a oferit 54,20 dolari pe actiune pentru a cumpara platforma de socializare. Twitter a confirmat ca a primit oferta, care evalueaza actiunile mult mai jos decat cei 70 de dolari pe unitate atinsi vara trecuta, dar a spus ca membrii consiliul sau de administratie trebuie sa o analizeze. Potrivit miliardarului, oferta este ”cea mai buna si finala” a lui. Musk a spus ca daca va putea cumpara compania si sa o retraga de la bursa, ar dori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

