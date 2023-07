Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, CEO-ul Tesla si SpaceX si proprietarul Twitter, a anuntat miercuri debutul unei noi companii de inteligenta artificiala, xAI, cu scopul de „a intelege adevarata natura a universului”, transmite CNBC.

- Noul CEO Twitter, Linda Yaccarino, și-a prezentat planurile pentru „Twitter 2.0.”, dupa ce a preluat funcția de la Elon Musk in urma cu o saptamana, noteaza BBC. Ea spune ca firma are „misiunea de a deveni cea mai precisa sursa de informații in timp real din lume”. De cand Musk a cumparat Twitter anul…

- Elon Musk a fost invitat la salonul VivaTech de la Paris. Elon Musk, proprietarul companiilor Twitter, Tesla si SpaceX, va fi prezent la cea de-a saptea editie a salonului VivaTech, unul dintre marile evenimente globale dedicate noilor tehnologii, care se va desfasura la Paris intre 14 si 17 iunie,…

- Mai mulți investitori de pe piața crypto au propus o acțiune in justiție impotriva miliardarului Elon Musk (Tesla, SpaceX, Twitter, PayPal), pe care il acuza ca le-ar fi provocat pierderi de miliarde de dolari, prin manipularea criptomonedei Dogecoin, transmite Reuters, citat de News.ro.

- Elon Musk, seful Tesla, a preluat joi primul loc in clasamentul averilor mondiale, inaintea lui Bernard Arnault, CEO-ul LVMH, potrivit datelor Bloomberg, informeaza News.ro.Elon Musk devine din nou cel mai bogat om din lume joi, 1 iunie, inaintea lui Bernard Arnault si Jeff Bezos, potrivit datelor…

- Elon Musk și-a adaugat in programul sau de munca și funcția de CEO la Twitter. Deși a anunțat recent un succesor pentru acest post, slujba este in prezent a lui și ramane in același timp și CEO-ul Tesla și SpaceX. CITESTE SI BREAKING NEWS Rușii ataca dezlanțuit: al treilea val de atacuri asupra…

- Start-up-ul Neuralink, una dintre companiile detinute de miliardarul Elon Musk, a anuntat recent, pe Twitter, ca a primit acordul autoritatilor sanitare americane de a testa implanturi cerebrale conectate la internet pe voluntari umani, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Este un prim pas important,…

- Elon Musk a pierdut vineri, 21 aprilie, aproximativ 12,6 miliarde de dolari din averea sa neta, fiind cel mai mare declin de pana acum, in acest an, potrivit Business Insider, care citeaza indicele miliardarilor realizat de Bloomberg.Elon Musk este in continuare a doua cea mai bogata persoana din lume,…