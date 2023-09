Elon Musk intrerupea accesul Ucrainei la serviciul de comunicații prin satelit Starlink pentru ca se temea de izbucnirea unui razboi nuclear, a anuntat joi postul de televiziune CNN, citand biografia lui Musk scrisa de scriitorul și jurnalistul Walter Isaacson, conform Rador.

In 2022, Musk le-a cerut in secret inginerilor sai sa opreasca comunicațiile prin satelit Starlink in apropierea coastei Crimeii pentru a contracara un atac al Ucrainei asupra Flotei Maritime Militare a Rusiei. Dupa cum afirma Isaacson, Musk se temea ca Rusia va raspunde atacului Ucrainei asupra Crimeii cu aplicarea armelor…