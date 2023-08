Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a anuntat duminica intr-o postare pe social media ca lupta in cusca pe care i-a propus-o patronului Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, relateaza Reuters.

- Platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, cauta un companie gigant de date financiare pentru a construi un hub de tranzacționare in cadrul aplicației, a relatat joi Semafor, citand persoane familiare cu aceasta chestiune și cu solicitarile de planuri, transmite Reuters.

- Planurile de solicitare au fost trimise marilor furnizori in ultimele saptamani, cerand propuneri de continut financiar, date in timp real referitoare la actiuni si alte caracteristici, se arata in articolul Semafor. Compania X a cerut ofertantilor interesati sa spuna cati bani ar angaja pentru proiect,…

- Mark Zuckerberg a prezentat noua aplicatie de socializare a Meta, Threads, drept un refugiu ”prietenos” pentru discursul public online, facand o distinctie clara fata de Twitter, care este detinuta de miliardarul Elon Musk, transmite Reuters. ”Ne concentram cu siguranta pe bunatate si facem din acesta…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se va intalni cu directorul general al Tesla, Elon Musk, pentru a doua oara in puțin peste o luna, pentru a promova Franța ca posibil loc de amplasare a uneia dintre fabricile producatorului de vehicule electrice, precum și pentru a discuta despre reglementarile…

- Elon Musk, seful Tesla, a preluat joi primul loc in clasamentul averilor mondiale, inaintea lui Bernard Arnault, CEO-ul LVMH, potrivit datelor Bloomberg. Elon Musk devine din nou cel mai bogat om din lume joi, 1 iunie, inaintea lui Bernard Arnault si Jeff Bezos, potrivit datelor de la Bloomberg Billionaires…

- Start-up-ul Neuralink, una dintre companiile detinute de miliardarul Elon Musk, a anuntat recent, pe Twitter, ca a primit acordul autoritatilor sanitare americane de a testa implanturi cerebrale conectate la internet pe voluntari umani, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Este un prim pas important,…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, isi va anunta miercuri candidatura in alegerile primare republicane in cadrul unei discutii in direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marti surse familiare cu intentiile sale, potrivit Reuters si AFP. DeSantis va deveni imediat cel mai important…