Elon Musk a înfuriat Ucraina cu un sondaj pe Twitter despre cum ar trebui să se încheie războiul ”F-off este raspunsul meu foarte diplomatic pentru tine. Singurul rezultat este ca acum niciun ucrainean nu-ti va cumpara vreodata prostiile de tesla. Deci mult noroc pentru tine”, a scris ambasadorul Ucrainei in Germania, Andrij Melnyk, ca raspuns la tweet-ul lui Musk. Directorul general al producatoruluji de automobile electrice Tesla a postat un sondaj pe Twitter care evalueaza sprijinul pentru ceea ce a sustinut ca este un rezultat probabil al conflictului de sapte luni. 1. Ca teritoriul ucrainean al Crimeei, pe care Rusia l-a anexat cu forta in 2014, sa fie cedat definitiv Rusiei si sa fie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

