Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, cel mai bogat om din lume, fondatorul Tesla si, de ieri, seful Twitter, va fi in acest weekend in tara noastra. El a inchiriat Castelul Bran pentru o petrecere privata, la care vor lua parte mai multi miliardari si vedete de la Hollywood, anunta Libertatea. O parte dintre invitati au ajuns…

- Fiind una dintre cele mai vechi sarbatori din lume, Halloweenul este acum sarbatorit in foarte multe tari de pe glob, cele mai cunoscute fiind Irlanda, Statele Unite, Canada, Puerto Rico si Regatul Unit, iar ocazional in unele parti ale Australiei si Noua Zeelanda. In America de Nord si Canada isi mentine…

- Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii tehnologice de calatorii, ofera date despre turiștii care viziteaza Romania in aceasta perioada de Halloween. Daca turiștii merg la Castelul Bran sau aleg petrecerile de Halloween din București, ramane un mister. Principalele 6 țari din care vin turiștii…

- Scandalurile pornite de la infidelitatea unor celebritați țin prima pagina a ziarelor in Romania, dar și la Hollywood. Cand o vedeta este prinsa pe picior greșit, detaliile sunt adesea surprinzatoare pentru public. Iata șapte celebritați care și-au inșelat partenerii și au fost prinse!

- In zilele noastre, tot mai multe vedete fie ca vorbim de cele din Romania, fie ca ne referim la cele de la Hollywood, sunt tentate sa apeleze la bisturiu pentru a-și face mici corecturi fizice cu ajutorul chirurgiei estetice. Ce-i drept, in lumea mondena, aspectul fizic dicteaza tot mai mult succesul,…

- Nu toata lumea are credinta in Dumnezeu și nu le este rușine sa spuna acest lucru. Ei bine, exista 9 vedete atat din Romania, cat și de la Hollywood care au afirmat ca nu cred in Dumnezeu. Iata ce au spus acestea!