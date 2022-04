Stiri pe aceeasi tema

- Inevitabilul s-a petrecut: dupa ce a cumparat 9.2% din Twitter, Elon Musk vine cu o oferta pentru a cumpara intreaga companie. CEO-ul Tesla si SpaceX a facut o oferta finala pentru 100% din companie la suma de 54.2 dolari per actiune. Asta inseamna 43 de miliarde de dolari. In acest moment valoarea…

- Oferta directorului Tesla, Elon Musk, pentru preluarea Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca "probabil" nu se va intoarce pe Twitter, relateaza joi agentia…

- Oferta directorului Tesla, Elon Musk, pentru preluarea Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca „probabil” nu se va intoarce pe Twitter pentru ca platforma…

- Fondatorul Tesla, Elon Musk, a facut o oferta de a cumpara toate acțiunile Twitter și de a scoate compania de pe bursa. El a adaugat ca rețeaua sociala trebuie „transformata”, relateaza CNN.

- Un grup de foști acționari Twitter l-au dat in judecata pe Elon Musk pe motiv ca a așteptat prea mult sa faca public faptul ca a cumparat 9,2% din Twitter. Cel care il cheama in judecata spun ca Musk a putut cumpara multe acțiuni Twiter la prețuri foarte mici și cei care și-au vandut acțiunile in acele…

- Cunoscutul om de afaceri, Elon Musk se afla într-un duel verbal de câteva zile pe Twitter cu Vladimir Putin și mai nou, cu liderul cecen, Ramzan Kadîrov. Musk l-a provocat pe Putin la un duel, miza caruia sa fie Ucraina. Totodata, în discuție s-a implicat și Kadîrov…

- La miezul nopții, pe 14 martie, Rusia a blocat rețeaua de socializare Instagram. Decizia a fost luata de Roskomnadzor, serviciul federal rus de comunicații. Roskomnadzor a anunțat pe 11 martie ca accesul la Instagram va fi limitat de la ora 00:00, pe 14 martie, utilizatorii avand la dispoziție doua…

- In urma cu o saptamana, Urban SA a demarat lucrarile de extindere a rețelei de canalizare menajera din Cartierul Bora. Lucrarile ar trebui sa se finalizeze in mai puțin de o luna. Valoarea investiției, finanțate de catre Primaria Slobozia, se ridica la peste 125000 de lei. Aceasta este prima intervenție…