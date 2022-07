Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, patronul Tesla si SpaceX, a informat vineri Twitter ca reziliaza acordul incheiat cu consiliul de administratie pentru achizitionarea retelei sociale din cauza informatiilor „false si inselatoare” despre companie. Twitter va solicita prin instanta achizitionarea companiei de catre Musk, dupa…

- Nu este un secret ca Tesla este cea mai importanta marca in segmentul mașinilor electrice in acest moment. Modelele vandute de catre compania lui Elon Musk aduc tehnologii noi, performanțe inalte și chiar o autonomie respectabila. Toate acestea in ciuda diferitelor controverse in care a fost implicat…

- Elon Musk, fondatorul Tesla și Space X, considerat cel mai bogat om din lume de revista Forbes, este și personaj controversat in presa mondena, din cauza relațiilor pe care le-a avut in plan sentimental. A fost casatorit de mai multe ori, și are copii din mai multe casnicii. Se pare insa ca nu are o…

- Sateliții miliardarului Elon Musk reprezinta o ținta pentru China. Beijingul considera Starlink o amenințare pentru siguranța naționala și deja a inceput sa caute metode sa distruga sateliții. Space X, compania miliardarului, a semnat contracte cu Departamentul Apararii din Statele Unite. „Daca sateliții…

- Tesla, compania lui Elon Musk, recheama in service 130.000 de vehicule din cauza riscului de supraincalzire a ecranelor tactile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Niculina susține ca Georgian l-a inșelat cu o tanara de doar 23 de ani cu care are și un copil. Femeia marturisește ca barbatului ii plac fetele mai tineri, iar in emisiunea de vineri l-a facut in direct ”urat cu spume”. Georgian e foarte deranjat de jignirile pe care partenera i le-a facut.

- Twitter este pregatita sa agreeze vanzarea platformei pentru aproximativ 43 de miliarde de dolari in numerar, prețul pe care directorul executiv al Tesla l-a numit „cea mai buna și finala” oferta pentru compania rețelei sociale, au declarat, pentru Reuters, persoane familiarizate cu acest subiect.

- Prințul saudit Alwaleed bin Talal Al Saud, un miliardar care este și unul dintre cei mai mari acționari ai Twitter, anunțat ca va vota pentru respingerea ofertei pe care fondatorul Tesla, Elon Musk, a depus-o in vederea preluarii companiei.