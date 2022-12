Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul Twitter si seful Tesla, Elon Musk, a pierdut, miercuri, titlul de cea mai bogata persoana din lume, potrivit Forbes. Bernard Arnault, directorul executiv al companiei-mama a marcii de lux Louis Vuitton, LVMH (LVMH.PA) , si familia sa au luat titlul cu o avere estimata la 185,4 miliarde…

- Bernard Arnault, 73 de ani, directorul executiv al companiei LVMH, care deține brandul de lux Louis Vuitton, a preluat pentru scurt timp titlul de cel mai bogaț om din lume. Arnault are avere de 185,3 miliarde de dolari, scrie agenția Reuters , care citeaza Forbes. Elon Musk, 51 de ani, patronul Tesla…

- Intr-un e-mail adresat personalului, proprietarul companiei a spus ca angatii vor fi asteptati la birou cel putin 40 de ore pe saptamana, potrivit Bloomberg. Musk a adaugat ca ”nu exista nicio modalitate de a indulci mesajul” ca incetinirea economiei globale va afecta veniturile din publicitate ale…

- Averea fondatorului Tesla, SpaceX, NeuraLink, iar acum patronul Twitter, a scazut sub 200 de miliarde de dolari in acest an.In 2021, averea neta a lui Elon Musk depașea 300 de miliarde de dolari, depașind cu mult și al doilea cel mai bogat om al lumii, Bernard Arnault, miliardarul francez care deține…

- Elon Musk, seful Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a incheiat achizitia retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, citate de AFP. Cel mai bogat om din lume i-a concediat imediat pe seful Parag Agrawal…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a mirosit o noua oportunitate de a capitaliza pe seama produselor excentrice, lansand un parfum numit „Burnt Hair” despre care a spus ca a vandut 10.000 de sticle pentru a caștiga un milion de dolari in doar cateva ore. „Cu un nume ca al meu, intrarea in afacerea…

- In cel mai nou capitol al cazului Twitter vs Elon Musk , acționarii rețelei sociale au decis in favoarea cumpararii acesteia de catre miliardarul care se afla la carma SpaceX și Tesla , intr-o noua mișcare menita sa il opreasca pe Musk din incercarile sale de a se retrage din achiziție . Suma pentru…