Stiri pe aceeasi tema

- Scafandrul britanic, care a ajutat la salvarea a 12 sportivi si a antrenorului lor blocati anul acesta intr-o pestera din Thailanda, l-a dat in judecata pe miliardarul american Elon Musk pentru defaimare, dupa ce acesta l-a acuzat pe scafandru ca este un "abuzator de copii", transmite postul BBC.

- Elon Musk și-a cerut scuze pentru ca, la nervi, l-a catalogat ca fiind pedofil pe unul dintre salvatorii celor 12 copii care au stat captivi 18 zile în peștera thailandeza. ”Vina este a mea și doar a mea”, spune Elon Musk care a fost intens criticat dupa ieșirea nervoasa de duminica.Șeful…

- Elon Musk se afla in centrul unui nou scandal, dupa ce l-a numit pe unul dintre salvatorii copiilor din Thailanda “pedofil”, in contextul in care i-a criticat “mini-submarinul”, creat pentru a-i salva pe...

- Elon Musk acuza un scafandru britanic, care i-a luat in ras submarinul, ca este pedofil. Cel din urma anunța ca il va da in judecata pe miliardarul despre care a spus anterior ca vrea sa-și faca publicitate de pe urma operațiunii de salvare a celor 12 fotbalisti minori si a antrenorului lor, citeaza…

- Elon Musk este criticat de foarte mulți dupa ce l-a facut "pedofil" intr-un mesaj pe Twitter pe scufundatorul britanic Vern Unsworth, considerat unul dintre artizanii salvarii celor 12 copii prinși 18 zile in peștera din nordul Thailandei, scrie hotnews.ro.

- Elon Musk este criticat de foarte mulți dupa ce l-a facut ”pedofil” intr-un mesaj pe Twitter pe scufundatorul britanic Vern Unsworth, considerat unul dintre artizanii salvarii celor 12 copii prinși 18 zile in peștera din nordul Thailandei. Unsworth spusese ca Musk a venit in Thailanda doar pentru imagine…

- Fondatorul SpaceX a fost criticat, dupa ce și-a trimis o echipa pentru a ajuta la operațiunea de salvare a celor 12 baieți blocați cu antrenorul lor in peștera, in Thailanda. Unul dintre scafandrii care au luat parte la operațiune spune ca ajutorul oferit de acesta a fost „doar o strategie de PR”, relateaza…

- Salvatorii i-au gasit pe copiii blocati intr-o pestera din Thailanda, insa evacuarea lor nu va fi imediata, a precizat guvernatorul thailandez, care coordoneaza comandamentul de salvare. Echipele de interventie din Thailanda i-au gasit pe cei 12 copii, cu varste intre 11 și 16 ani, si antrenorul lor…