Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a acuzat Comisia pentru bursa si valori mobiliare (SEC) de hartuire, intr-un efort calculat de a-i "reduce" dreptul la libera exprimare, in supravegherea comunicarii sale cu actionarii, ca parte a unui acord din 2018 care a solutionat acuzatii impotriva sa, transmite…

- Musk si Tesla au crezut ca solutionarea acuzatiilor va pune capat ”hartuirii” de catre agentie a lui Musk si va permite instantei, nu agentiei, sa monitorizeze respectarea acestuia, a scris avocatul lui Musk joi, intr-un nou document depus in instanta. ”Dar SEC si-a incalcat promisiunile”, a scris el,…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a donat intre 19 noiembrie si 29 noiembrie 2021 un total de 5.044.000 de actiuni ale companiei, in valoare de 5,74 de miliarde de dolari, unei organizatii de caritate, potrivit unei declaratii depuse la Comisia de Valori Mobiliare din SUA ( SEC), transmite…

- Elon Musk a donat, intre 19 si 29 noiembrie 2021, un total de 5.044.000 de actiuni Tesla unei organizatii de caritate, potrivit dosarului sau de la Comisia de Valori Mobiliare (SEC) din SUA, scrie Reuters.

- Producatorul de vehicule electrice al lui Elon Musk, Tesla, deținea bitcoin ( BTC ) in valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari pana la sfarșitul anului 2021, potrivit inregistrarilor oficiale, conform cointelegraph.com.„Valoarea justa de piața” a BTC deținuta de Tesla la 31 decembrie 2021…

- Tesla a raportat luni în declarațiile sale financiare depuse la Comisia pentru Bursa și Valori Mobiliare din Statele Unite câți bitcoini mai deține, relateaza Reuters.Compania condusa de miliardarul sud-african Elon Musk a notat în declarația sa pentru 2021 ca în data…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s-a redus joi cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr-o singura zi, transmite Bloomberg. Joi in jurul orei 10:25…

- Investitorul de legenda Warren Buffett este din nou mai bogat decât Mark Zuckerberg, fiind singurul dintre cei mai bogați 10 miliardari ai planetei a carui avere a crescut în 2022, în contextul declinului acțiunilor marilor companii tech, relateaza Bloomberg.Randamentul portofoliului…