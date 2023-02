Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a declarat miercuri ca anul trecut a donat acțiuni in valoare de aproximativ 1,95 miliarde de dolari ale companiei in scopuri caritabile. Donația conține 11,6 milioane de acțiuni și a fost descrisa intr-un document depus la autoritațile de reglementare din…

- Tesla a castigat in 2022 mai mult decat a facut-o vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Averea lui Hui Ka Yan, președintele companiei de imobiliare China Evergrande, a scazut cu aproape 93%, potrivit Bloomberg Billionaires Index, noteaza CNN . Candva al doilea cel mai bogat om din Asia, averea lui Hui a scazut de la 42 de miliarde de dolari in 2017 la aproximativ 3 miliarde de dolari.…

- Ross Gerber, presedinte si CEO la Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, a declarat pentru Reuters ca a fost contactat de un reprezentant al lui Musk pentru a oferi mai multe actiuni la acelasi pret, 54,20 de dolari, pe care Musk l-a platit in octombrie pentru a prelua compania. Jared Birchall,…

- Averea neta a lui Elon Musk - directorul general al Tesla, SpaceX si Twitter - a scazut cu 100,5 miliarde de dolari anul acesta, conform Bloomberg Billionaires Index, dar acesta ramane cel mai bogat om din lume, cu o avere de 169,8 miliarde de dolari, informeaza site-ul finance.yahoo.

