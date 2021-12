Elon Musk, co-fondatorul Neuralink, a dezvaluit planurile companiei de neurotehnologie de a implanta cipuri in creierul oamenilor chiar de anul viitor. Musk a facut anunțul recent in timpul unui interviu in care a fost intrebat de obiectivele Neuralink pentru anul 2022. Miliardarul a facut referire și la succesul companiei in implantarea neurocipurilor in creierul maimuțelor. „Speram sa reușim asta cu primii oameni, care vor fi persoane cu leziuni ale maduvei spinarii precum pacienți tetraplegici și cvadriplegici, anul viitor. Așteptam aprobarea de la FDA”, a declarat Musk. „Progresul va accelera…