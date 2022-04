Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit documentului, Musk a spus ca, avand in vedere lipsa de raspuns din partea consiliului de administratie al Twitter, el analizeaza acum o oferta de achizitie pentru a cumpara unele sau toate actiunile companiei direct de la actionarii sai. Din totalul sumei de 46,5 miliarde de dolari, Musk si-a…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, este dispus sa investeasca pana la 15 miliarde de dolari din banii sai pentru a prelua Twitter și va face o oferta in termen de 10 zile, potrivit informațiilor aparute in presa americana.The New York Post a raportat marți, 19 aprilie, ca Musk, cu o participație de…

- Inevitabilul s-a petrecut: dupa ce a cumparat 9.2% din Twitter, Elon Musk vine cu o oferta pentru a cumpara intreaga companie. CEO-ul Tesla si SpaceX a facut o oferta finala pentru 100% din companie la suma de 54.2 dolari per actiune. Asta inseamna 43 de miliarde de dolari. In acest moment valoarea…

- Elon Musk a oferit 43 de miliarde de dolari pentru preluarea Twitter, dar la cateva ore de la aparitia informatiei a spus ca nu este sigur ca va putea cumpara compania de social media, transmite CNBC. Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit…

- Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit intr-un document depus joi la autoritatile de reglementare ca a oferit 54,20 dolari pe actiune pentru a cumpara platforma de socializare. Twitter a confirmat ca a primit oferta, care evalueaza actiunile…

- Valoarea neta a CEO-ului Tesla si SpaceX, Elon Musk, este acum de aproximativ 300 de miliarde de dolari, conform clasamentului in timp real al celor mai bogati oameni din lume, realizat de Forbes. Asta inseamna ca Musk, in varsta de 50 de ani, are un avans de peste 100 de miliarde de dolari fata de…

- Romania are noi miliardari in dolari. Cat despre fruntea clasamentului bogaților afaceriști ai noștri, Daniel Dines a pierdut teren in fața lui Ion Țiriac dupa un an de supremație in clasamentul Forbes. 4 noi romani au aparut, in premiera in Forbes, topul dedicat miliardarilor lumii. Informaticienii…

- Elon Musk i-a oferit 5.000 de dolari lui Jack Sweeney, un tanar de 19 ani din Florida, pentru a șterge un cont de Twitter care urmarește avionul sau privat. Baiatul l-a refuzat: „5.000 de dolari nu sunt suficienți”. Jack Sweeney a dezvoltat un bot care monitorizeaza zborurile lui Musk și și-a deschis…