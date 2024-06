Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul general al poliției din Dubai din Emiratele Arabe Unite (EAU) a anunțat recent adaugarea unui Cybertruck Tesla complet electric la flota sa de patrulare de lux a poliției turistice, anunța NDTV. Tesla Cybertruck intra in serviciul Poliției Turistice din Dubai Anunțul a fost facut chiar…

- Doar la maternitatea Polizu, in 2023, au nascut 162 de minore, cu varste intre 12 și 17 ani, sarcinile la varste fragede avand risc de preeclampsie, restricție de creștere intrauterina și suferința fetala, transmite Organizația ”Salvați Copiii”. „Pentru ca in Maternitatea Polizu exista cea mai mare…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a petrecut sfarșitul de saptamana in județul Olt. Acolo a participat la mai multe evenimente in localitațile Izbiceni, Brastavațu și Osica de Sus. Turneul s-a incheiat duminica seara, cu o adunare in centrul Slatinei. „Suntem in fața dvs dupa o zi in care am luat la…

- Startup-ul de implanturi cerebrale al lui Elon Musk, Neuralink, accepta cereri pentru al doilea participant la Studiul PRIME, pentru a-și testa dispozitivul pe un creier uman, a transmis miliardarul vineri, pe rețeaua X. Anunțul vine la aproape cinci luni dupa ce Neuralink a reușit primul implant cerebral…

- Start-upul lui Elon Musk, Neuralink, care dezvolta un implant cerebral, a anuntat ca a remediat o problema care a redus temporar capacitatea primului sau pacient de a controla cursorul mouse-ului cu ajutorul gandurilor.

- Neuralink, start-up-ul de cipuri cerebrale al lui Elon Musk, problema neașteptata. Dispozitivul implantat a inceput sa se desprinda de craniul pacientului, reducand cantitatea de date pe care le putea capta, potrivit declarațiilor facute de reprezentanții companiei.

- George Simion este in al nouale cer, dupa ce a primit vestea mult așteptata! Liderul AUR a devenit tata și chiar unul de baiat! Soția sa, Ilianca, a nascut un baiețel de nota 10. Așadar, George Simion a devenit tata pentru prima data, dupa ce soția sa a adus pe lume un baiețel de nota […] The post George…

- Un judecator al Curtii Supreme din Brazilia a dispus deschiderea unei anchete impotriva lui Elon Musk, proprietarul platformei X (fosta Twitter). Vina miliardarului american ar fi ca l-a acuzat pe magistrat de „cenzura” si i-a cerut demisia pe aceasta retea sociala, scrie AFP. Judecatorul brazilian…