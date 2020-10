Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a decis sa renunte la toate proprietatile imobiliare si sa devina, practic, „homeless”. El are proprietați de 100 de milioane de dolari și intampina dificultați in vanzarea lor. Pentru ultima casa vanduta, el l-a imprumutat pe cumparator cu banii necesari achiziției.

- Producatorul de autovehicule Tesla a vandut, in trimestrul al treilea din 2020, circa 140.000 de mașini, doborandu-și astfel propriul record. Proprietarul companiei, Elon Musk a promis ca livrarile...

- Tesla si-a doborat propriul record si a livrat in trimestrul al treilea aproape 140.000 de masini. Elon Musk a promis 500.000 de masini pana la sfarsitul anului, informeaza Mediafax.Tesla si-a doborat propriul record si a livrat aproape 140.000 de masini. Recordul anterior fusese stabilit…

- Elon Musk spune ca el și familia sa nu se vor vaccina impotriva coronavirusului cand un vaccin anti-COVID-19 va fi disponibil. Musk a facut afirmația in timpul unui interviu acordat jurnalistei Kara Swisher de la New York Times publicat luni. In timpul conversației Swisher l-a intrebat pe CEO-ul Tesla…

- Presa internaționala speculeaza ca Tesla este pe punctul de a anunța o noua tehnologie pentru baterii, care va permite in primul rand o creștere a densitații și renunțarea la elementele din cobalt sau nichel. Un anunț oficial este așteptat in noaptea de marți spre miercuri in cadrul unui eveniment dedicat,…

- Wall Street a incheiat tranzactiile de miercuri in crestere, dupa trei zile de pierderi, investitorii profitand de preturile scazute ale actiunilor din sectorul tehnologiei, in timp ce titlurile producatorului de automobile electrice Tesla au avansat cu 10,92%, dupa ce in sedinta precedenta au consemnat…

- Tesla vrea sa isi produca propriile baterii pentru uzina din apropiere de Berlin Constructorul auto american Tesla intentioneaza sa isi produca propriile baterii destinate automobilelor electrice ce vor fi asamblate la viitoarea uzina din apropiere de Berlin, a declarat directorul general de la Tesla,…