- Tesla a raportat sambata un nivel peste asteptari al livrarilor de vehicule in 2020, sustinute de cresterea constanta a cererii de vehicule electrice, dar au ratat usor obiectivul ambitios la companiei, intr-un an dificil pentru industria auto globala, transmite Reuters, potrivit news.ro. Compania…

- Compania a livrat 499.550 de vehicule in 2020, peste estimarile analistilor de pe Wall Street, de 481.261 de vehicule, potrivit datelor firmei Refinitiv, volumul fiind cu numai 450 de vehicule mai mic fata de tinta directorului general Elon Musk. Miliardarul a scris pe Twitter ca este ”mandru de echipa…

- Și acțiunile Tesla au fost sub presiune la debutul în S&P 500, informeaza Fox Business, în contextul în care o tulpina de coronavirus cu raspândire mai rapida a fost descoperita în Marea Britanie. Prețul acțiunilor companiei din Palo Alto, California, a scazut cu 6,3%…

- Capitalizarea bursiera a constructorului american de automobile electrice Tesla Inc a trecut marti pragul de 500 de miliarde de dolari, pe masura ce investitorii s-au grabit sa cumpere actiuni inainte de includerea companiei in indicele bursier S&P 500, transmite Reuters. Marti, la debutul…

- Dow Jones Industrial Average (DJIA) a inchis luni la maximul istoric, primul record al indicelui american din ultimele 9 luni și jumatate. Indicele a reușit sa depașeasca recordul anterior, atins pe 3 februarie, pe fondul optimismului legat de dezvoltarea unui vaccin impotriva Covid-19, informeaza profit.ro…

- Indonezia, producator major de nichel la nivel mondial, negociaza cu Tesla, pentru o investiție Guvernul indonezian este in discutii preliminare cu producatorul american de vehicule electrice Tesla privind o potentiala investitie in statul din sud-estul Asiei, un producator major de nichel, a anuntat…

- Tesla a anunțat miercuri al cincilea trimestru consecutiv în care a înregistrat profit, producatorul de mașini electrice sperând sa încheie anul pe plus pentru prima data în istoria sa, transmite Business Insider.Compania afirma ca a câștigat 0,76 de dolari…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc a anuntat luni ca va exporta sedanul Model 3 produs in China in peste zece tari europene, incepand din aceasta luna, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Tesla, care a inceput in decembrie sa livreze vehicule fabricate la fabrica sa din Shanghai, va exporta…