- Directorul general al Tesla Inc, Elon Musk, a incheiat luni, un acord pentru cumpararea platformei Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit Reuters. ”Libertatea de exprimare este piatra de temelie a unei democratii functionale, iar Twitter este piata digitala a orasului, in care sunt dezbatute…

- Intenția directorului Tesla, Elon Musk de a prelua Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca "probabil" nu se va

- Un grup de foști acționari Twitter l-au dat in judecata pe Elon Musk pe motiv ca a așteptat prea mult sa faca public faptul ca a cumparat 9,2% din Twitter. Cel care il cheama in judecata spun ca Musk a putut cumpara multe acțiuni Twiter la prețuri foarte mici și cei care și-au vandut acțiunile in acele…

- Patronul Tesla Inc, Elon Musk, a promis imbunatațiri „semnificative” petru Twitter, dupa ce site-ul de micro-blogging a anunțat ca intenționeaza sa il numeasca in consiliul de administrație, noteaza Reuters. Numirea va bloca insa potențial șansele unei oferte de preluare din partea lui Musk, deoarece…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a acumulat o participatie de 9,2% la platforma de socializare Twitter, o dezvaluire care a provocat cresterea cu 26% a pretului actiunilor Twitter, informeaza Reuters.