- Cu o valoare neta raportata de peste 300 de miliarde de dolari, CEO-ul Tesla și SpaceX, Elon Musk, a spus ca iși poate „permite din punct de vedere tehnic” sa achiziționeze Twitter și ca are, de asemenea, planuri de a schimba experiența utilizatorului pe platforma principala de socializare, conform…

- Incercarea lui Elon Musk de a achiziționa rețeaua sociala Twitter și de a o „transforma intr-o companie privata și o platforma pentru libertatea de exprimare”, se lovește de prima piedica – prințul saudit Al Waleed Bin Talal Al Saud, unul dintre principalii acționari in gigantul tech, a respins, chiar…

Un grup de actionari ai Twitter l-au dat in judecata pe Elon Musk pentru ca nu a dezvaluit ca a cumparat o participatie semnificativa la compania de social media in termenul potrivit, transmite CNBC.

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, s-a oferit sa cumpere grupul de social media Twitter pentru 41 de miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a refuzat un loc in boardul companiei, scrie agentia de stiri Reuters.

- Un grup de foști acționari Twitter l-au dat in judecata pe Elon Musk pe motiv ca a așteptat prea mult sa faca public faptul ca a cumparat 9,2% din Twitter. Cel care il cheama in judecata spun ca Musk a putut cumpara multe acțiuni Twiter la prețuri foarte mici și cei care și-au vandut acțiunile in acele…

- Elon Musk nu va face parte din consiliul director al Twitter, in ciuda faptului ca este actionarul majoritar al companiei, dupa ce a cumparat mai bine de 9% din actiuni. Parag Agrawal, CEO-ul Twitter, a anuntat ca Elon Musk i-a transmis ca nu vrea sa faca parte din consiliul director al companiei. In…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a acumulat o participatie de 9,2% la platforma de socializare Twitter, o dezvaluire care a provocat cresterea cu 26% a pretului actiunilor Twitter, informeaza Reuters.

Elon Musk, CEO-ul Tesla si cel mai bogat om din lume, a achizitionat o parte semnificativa din compania de socializare Twitter, reiese dintr-un raport publicat la Securities and Exchange Commission (SEC – autoritatea de reglementare a burselor americane), conform CNBC.