Stiri pe aceeasi tema

- Procesul prin care Twitter vrea sa il oblige pe miliardarul Elon Musk sa-și respecte acordul de 44 de miliarde de dolari incheiat pentru achizitionarea companiei va incepe la 17 octombrie, a decis joi seara un judecator din Delaware, citat de Reuters . Procesul va dura cinci zile. Musk are dreptul sa…

- Procesul prin care Twitter vrea sa il oblige pe Elon Musk sa respecte acordul de achizitie convenit, in valoare de 44 de miliarde de dolari, va incepe la 17 octombrie, a anuntat justitia americana, potrivit AFP. Procesul va dura cinci zile. Twitter a depus plangere la 12 iulie la un tribunal din Delaware,…

- Cancelarul Curtii de cancelarie din Delaware Kathaleen McCormick a decis marti in favoarea Twitter pentru judecarea in procedura accelerata a unui proces prin care compania vrea sa il oblige pe Elon Musk sa respecte acordul de achizitie convenit, in valoare de 44 de miliarde de dolari, transmite…

- Procesul in cazul refuzului antreprenorului Elon Musk de a finaliza afacerea de cumparare a Twitter, care detine reteaua sociala cu acelasi nume, va avea loc in octombrie 2022, a informat The Wall Street Journal. Audierea va dura cinci zile.

- Elon Musk a depus vineri o moțiune impotriva solicitarii Twitter de a accelera procesul pentru planul sau de a rezilia contractul de 44 de miliarde de dolari pentru platforma de socializare. CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat intr-un dosar de vineri ca Twitter incearca sa accelereze in mod nedrept…

- Elon Musk a avut o reacție ironica pe pagina de Twitter, dupa ce presa a dezvaluit ca a devenit tata de gemeni anul trecut, cu una din directoarele de top de la compania sa de inteligența artificiala, Neuralink.

- Vestea aderarii Finlandei și Suediei la NATO a fost salutata cu mare bucurie de toți membrii, avand ca scop intarirea puterii și securitații eroatlantice. La cateva zile distanța dupa ce președintele Turciei a sprijinit aceasta aderare, tot el anunța noi condiții de indeplinit din partea celor doi țari…

- Americanul Justin Ress, initial descalificat dupa finala probei de 50 m spate de la CM de natatie, pe care o castigase, a facut contestatie si a avut castig de cauza, astfel ca rezultatul sau este recunoscut, a anuntat FINA.